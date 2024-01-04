Около 1000 автомобилей попали в снежную ловушку на юге Швеции

By Euronews

Сильные холода и снегопады привели к транспортному коллапсу в Швеции - тысячи людей провели ночь в машинах на автотрассах

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Около 1000 автомобилей застряли минувшей ночью на автостраде E22 между Хёрбю и Кристианстадом в Южной Швеции.

Спасательная операция продолжалась всю ночь, и, по данным Шведского транспортного управления, трасса будет закрыта до утра пятницы.

Ситуация на участке дороги между Линдерёдом и Экерёдсрастеном в Сконе по-прежнему характеризуется как хаотичная. Людей, которые застряли на всю ночь, эвакуируют с помощью транспортных средств военных.

Они работали без остановки всю ночь, освобождая застрявших автомобилистов.

"У меня диабет первого типа, а это значит, что мне нужно регулярно питаться, а я не делала этого уже полтора дня, - говорит застрявшая в машине водитель Нора Андерсен. - Я много читала на Facebook, что многие дети в панике, они не ели почти 24 часа. Я видела несколько машин, когда шла пешком, у них закончился бензин".

В течение ночи сотрудники вооруженных сил помогали доставлять еду и питье попавшим в снежную ловушку людям и разгребать их машины от снега.

Ледяной шторм продолжает бушевать на севере Швеции: в некоторых местах температура опускается ниже 40 градусов по Цельсию.

Самым холодным в стране остается Квиккйокк-Орренярка в Лапландии, где в четверг было 43,1 градуса ниже нуля.