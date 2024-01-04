Суд в США рассекретил первую часть "списка Эпштейна"

В США суд опубликовал первую партию документов, содержащую имена, так или иначе связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.

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Решение о публикации документов было принято в декабре в рамках иска к подруге Эпштейна Гислейн Максвелл, которую обвиняют в вовлечении совершеннолетних в сексуальную эксплуатацию.

Значительная часть имен в опубликованных документах уже была известна. В их числе - экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Карла III принц Эндрю, бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, модельер Жан-Люк Брюнель. Из ранее неизвестных имен называют иллюзиониста Дэвида Копперфильда.

Новые партии документов будут опубликованы в ближайшие недели. Ожидается, что всего будет раскрыто почти 200 имен. При этом суд подчеркивает, что не все фигуранты этого списка напрямую связаны с обвинениями, предъявленными Эпштейну.

Адвокаты Гислейн Максвелл заявили в связи с публикацией документов, что их клиентка "последовательно и решительно настаивает на своей невиновности".

6 июля 2019 года Эпштейн был арестован по обвинению в создании криминальной сети, которая занималась сексуальной эксплуатацией десятков девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе того же года его нашли мертвым в камере. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стало самоубийство.