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Обитателей Берлинского зоопарка накормили елками

Пир в Берлинском зоопарке
Пир в Берлинском зоопарке Авторское право Jens Kalaene/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
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У четвероногих гурманов из Берлинского зоопарка - пир: раз в год им привозят лакомство из нераспроданных рождественских елок

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Обитатели Берлинского зоопарка в начале года по традиции получили праздничное кулинарное угощение, отведав питательное лакомство из рождественских елок. 

Слоны и северные олени с нетерпением ждали момента, когда смогут впиться зубами в закуски из нераспроданных деревьев, которые были пожертвованы местными предприятиями.

"Мы предполагаем, что елочки очень вкусные, потому что их всегда полностью съедают за несколько минут", - говорит пресс-секретарь зоопарка Свенья Айзенбарт.

Отслужившие свое елки от населения зоопарк не принимает из-за опасений, что на них могут быть остатки украшений. Это лакомство местные четвероногие гурманы получают раз в год и всегда с нетерпением ждут января.

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