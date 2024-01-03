Трамп подал апелляцию на его отстранение от выборов

Адвокаты экс-президента подчеркнули, что генеральный секретарь штата Шенна Беллоуз не имела полномочий принимать решение о снятии Трампа с выборов.

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Дональд Трамп подал апелляцию на его отстранение от участия в первичных выборах президента США в штате Мэн. Апелляция была подана в Верховный суд штата и должна быть рассмотрена до 17 января. В случает, если протест не будет удовлетворен, он может быть направлен в Верховный суд США.

Адвокаты экс-президента отметили, что готовятся к этому шагу. Они подчеркнули, что генеральный секретарь штата Шенна Беллоуз не имела полномочий принимать решение о снятии Трампа с выборов. По их словам, политик не подстрекал к беспорядкам, никогда не клялся "поддерживать" Конституцию и не был госслужащим, как это предусмотрено поправкой к Конституции, на которую ссылалась госсекретарь.

Беллоуз объяснила свое решение отстранить Трампа от праймериз его ролью в штурме Капитолия 6 января 2021 года. По ее словам, он нарушил закон, который запрещает занимать должности тем, кто "участвовал в мятеже".

Ранее Трампа отстранил от участия в первичных выборах Верховный суд другого американского штата Колорадо. Экс-президент собирается подать апелляцию и на этот вердикт.