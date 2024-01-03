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Главное - не болеть. Британские медики ушли с работы на 6 дней

Молодые врачи не согласны работать за нынешнюю зарплату.
Молодые врачи не согласны работать за нынешнюю зарплату. Авторское право Jonathan Brady/AP
By Euronews
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Британские врачи-интерны объявили самую продолжительную в истории Национальной службы здравоохранения забастовку. Они добиваются повышения зарплат. Акция сорвет множество консультаций и операций.

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Кто кого: бастующие британские медики заявили, что готовы прекратить стартовавшую шестидневную акцию, если правительство сделает им "убедительное предложение". Власти тем временем говорят, что переговоров не будет, пока длится забастовка...

В ней участвуют преимущественно младшие врачи - специалисты в начале карьеры (их доля в штатном расписании медучереждений - почти 50%). Бастующие требуют повышения зарплаты на 35% Шестидневная забастовка станет самой продолжительной в истории Национальной службы здравоохранения, для пациентов она означает отмену тысяч приемов и операций.

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