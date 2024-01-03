Стрельба на новогодней вечеринке итальянских чиновников

Новый год для итальянского правительства Джорджи Мелони начался со скандала. Депутат парламента от правящей партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло попал под следствие по делу о стрельбе, в результате которой был ранен человек.

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Инцидент произошёл в Розацце в провинции Бьелла на новогодней вечеринке, устроенной мэром города. На ней присутствовали многочисленные высокопоставленные чиновники. Поццоло, как сообщается, решил продемонстрировать празднующим свой пистолет. Раздался выстрел. Пуля попала в ногу 31-летнего родственника сотрудника службы безопасности замминистра юстиции Андреа Дельмастро.

Пострадавший был госпитализирован. Ранение оказалось неопасным для его жизни. Мужчину уже выписали из больницы. Потерпевший, по словам адвоката, ещё не подал жалобу, так как "пребывает в состоянии шока".

Утром 1 января полиция обнаружила у подозреваемого следы пороха. Сам депутат признал, что пистолет принадлежал ему. Он утверждает, что не нажимал на курок, называя выстрел случайным.

Итальянские СМИ пишут, что разрешение на хранение огнестрельного оружия у Поццоло имеется. И что префектура Бьелла начала процедуру по отзыву лицензии. Также сообщается, что политик имел в своём арсенале как минимум семь единиц оружия.