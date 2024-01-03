Парикмахеры-волонтёры бесплатно стригут парижских бездомных

By Euronews

Мастера парикмахерского искусства помогают французам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обрести новый облик.

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Поход в салон красоты стоит недёшево, а для некоторых - и вовсе роскошь.

В Париже раз в месяц волонтёры ассоциации "Coiffure du cœur", которые считаются профессионалами в области парикмахерского искусства, устраивают благотворительную акцию. Они прямо на улице французской столицы бесплатно стригут всех желающих, которые не могут себе позволить такого рода услуги, включая бездомных людей.

Ассоциация была создана пять лет назад и работает в девяти городах Франции.

Мириам, клиентка:

"Это правда здорово, что такие люди помогают тем, кто не может себе этого позволить".

Людовик, клиент:

"Я бедняк, и последние девять месяцев у меня не было дохода. Иметь возможность стричься бесплатно - это действительно практично".

Линдси, педагог и парикмахер-волонтёр:

"Что мне нравится, так это видеть, как сияют их лица, это приятно! И потом, у нас уже есть постоянные клиенты, так что это здорово. Это время, когда мы можем поговорить друг с другом, это здорово!

За пять лет ассоциация уже помогла тысячам людей, находящимся в трудной жизненной ситуации.

За один лишь день около сорока человек проходят через руки парикмахеров, получая уход, заботу, новый облик, и массу положительных эмоций.