Столкновение самолетов в Токио: "это было настоящее чудо"

Пока неясно, что привело к столкновению двух самолетов в токийском аэропорту Ханеда.

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"Это настоящее чудо" - такими словами пассажиры и эксперты описывают последствия столкновения двух самолетов в токийском аэропорту Ханеда. Кадры пылающего пассажирского "Аэробуса" A350 заставляли опасаться худшего, однако все находившиеся на его борту почти 400 человек были эвакуированы. Никто не погиб, около 10 человек были ранены. Самолет потушить не удалось, он сгорел полностью.

Находившийся на борту 17-летний швед Антон Дейбе записал посадку горящего лайнера на телефон. Позже он заявил, что вся кабина за считанные секунды наполнилась дымом, "это было похоже на ад", - добавил он.

Пассажирский лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны, на борту которого находились шесть человек. Пять из них погибли, выжил только капитан воздушного судна, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели направлялись в пострадавший от землетрясения район страны.

Причины, которые привели к столкновению, пока неясны. Представитель авиакомпании Japan Airlines заявил, что пассажирский самолет получил разрешение на посадку.

Это первый крупный инцидент с "Аэробусом" A350, самолетом последнего поколения, более чем на 50 процентов сделанным из углепластика. Airbus отправил группу специалистов для помощи в расследовании.