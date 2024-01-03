Землетрясение в Японии: афтершоки мешают работе спасателей

By Euronews

Японские спасатели пытаются найти выживших под завалами разрушенных землетрясением домов. Их работе мешают афтершоки.

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Спасатели и поисковики с собаками пытаются добраться до пострадавших в результате землетрясения в Японии, пока не начались предсказанные синоптиками ливни, оползни и холода. Их работе мешают продолжающиеся афтершоки и масштаб разрушений — премьер-министр страны Фумио Кисида назвал операцию "гонкой со временем".

В префектуре Исикава были разрушены целые районы. В других — нет воды, электричества и телефонной связи. По предварительным данным, стихия унесла жизни более 60 человек. Вероятно, эта цифра продолжит расти, так как под завалами до сих пор могут находиться десятки людей.

Примерно 100 тысячам человек пришлось эвакуироваться, у многих не осталось домов, в которые они могли бы вернуться.

"Мой дом сравнялся с землей, так что войти мы не сможем. Поэтому я и моя жена спим здесь вместе в обнимку, разговаривая с другими и подбадривая друг друга. Такова ситуация сейчас", — рассказал переживший землетрясение Ясуо Кобатаке.

С момента землетрясения прошло примерно двое суток. Эксперты подчеркивают, что через 72 часа после трагедии шансы найти выживших стремительно уменьшаются.

Метеорологическая служба страны отменила предупреждение о цунами, но подчеркнула, что афтершоки не прекратятся в ближайшее время.

Помощь Японии предложили США, Великобритания и Австралия.