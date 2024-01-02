Южная Корея: на лидера оппозиции напали с ножом

By Euronews

Ли Чжэ Мён был доставлен в больницу. Нападавшего задержали на месте преступления.

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На лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мёна напали во время публичного мероприятия в городе Пусан. Неизвестный ударил главу Объединенной демократической партии ножом в шею, когда тот отвечал на вопросы журналистов на стройплощадке нового аэропорта.

Как пишут местные СМИ, 59-летний политик истекал кровью, но оставался в сознании. Его доставили в больницу. Нападавшего задержали, но кто он и какие у него были мотивы — пока неизвестно.

В 2022 году Ли Чжэ Мён участвовал в президентских выборах, в которых проиграл консерватору Юн Сук Ёлю лишь с небольшим отставанием.