В аэропорту Токио загорелся самолет, около 400 пассажиров эвакуированы - NHK

By Euronews
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В аэропорту Токио загорелся самолет, около 400 пассажиров эвакуированы
Пассажирский самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда.
По предварительной информации, он столкнулся с военно-транспортным самолетом береговой охраны в небе над аэропортом.
Лайнер следовал из северного города Саппоро в Токио.
Пламя вспыхнуло в момент посадки. Крылья и корпус самолета серьезно обгорели, он двигателем оперся о землю.
На борту находились 379 пассажиров и членов экипажа. Как сообщается, всех их удалось эвакуировать.
Береговая охрана Японии сообщила, что пять членов экипажа военно-транспортного самолета погибли в результате столкновения. Пилот был эвакуирован с серьезными травмами.