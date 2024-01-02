В аэропорту Токио загорелся самолет, около 400 пассажиров эвакуированы - NHK

By Euronews

В аэропорту Токио загорелся самолет, около 400 пассажиров эвакуированы

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Пассажирский самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда.

По предварительной информации, он столкнулся с военно-транспортным самолетом береговой охраны в небе над аэропортом.

Лайнер следовал из северного города Саппоро в Токио.

Пламя вспыхнуло в момент посадки. Крылья и корпус самолета серьезно обгорели, он двигателем оперся о землю.

На борту находились 379 пассажиров и членов экипажа. Как сообщается, всех их удалось эвакуировать.

Береговая охрана Японии сообщила, что пять членов экипажа военно-транспортного самолета погибли в результате столкновения. Пилот был эвакуирован с серьезными травмами.