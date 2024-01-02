Верховный суд Израиля отменил закон о судебной реформе

By Euronews

Судьи заявили, что считают закон о судебной реформе Биньямина Нетаньяху неконституционным.

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Верховный суд Израиля признал закон Биньмина Нетаньяху о реорганизации судебной системы противоречащим конституции. Большинством голосов, восемь против семи, судьи аннулировали акт, который должен был существенно урезать полномочия суда, заявив, что реформа нанесет серьезный ущерб израильской демократии.

Принятый правым правительством Нетаньяху закон лишал судей права отменять нормативные акты, которые они считают "неразумными". Сторонники реформы настаивали на том, что это право некорректно, так как неизбранные судьи имеют возможность влиять на решения демократически избранных депутатов Кнессета, что нарушает баланс власти. Противники же говорили, что это право — важный элемент системы сдержек и противовесов.

В июле, когда закон был принят, в стране начались уличные протесты и беспорядки — самые массовые в истории Израиля. Сотни демонстрантов требовали отставки Нетаньяху, обвиняя его в попытках остаться у власти, заигрывая с ультраправыми.

В Израиле опасаются, что решение Верховного суда вновь ввергнет страну в политический кризис, что в свою очередь негативно отразится на боеспособности израильской армии и войне в Газе.