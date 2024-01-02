EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Джимми Лай говорит, что невиновен

Медиамагната будут судить более 2 месяцев.
Медиамагната будут судить более 2 месяцев. Авторское право Billy H.C. Kwok/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Гонконгского медиамагната судят по обвинению в финансировании протестного движения и подрыве нацбезопасности.

РЕКЛАМА

Гонконгский медиамагнат Джимми Лай отрицает свою вину на возобновившихся во вторник слушаниях по его делу. 76-летнему бизнесмену грозит пожизненное заключение, если суд признает его виновным в угрозе национальной безопасности  и сговоре с иностранцами. Лай основал ныне закрытый таблоид Apple Daily, который часто критиковал Пекин и поддерживал масштабное протестное движение, охватившее Гонконг в 2019 году.

Его дело вызвало международный резонанс и рассматривается как испытание независимости местной судебной системы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Гонконге начинается новый судебный процесс над медиамагнатом Джимми Лаем

Завершается крупнейший процесс по делу о нацбезопасности в Гонконге

В Гонконге смягчили обвинения диссидентам за протесты -2019

Протесты государственная измена Гонконг