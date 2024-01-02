Джимми Лай говорит, что невиновен

By Euronews

Гонконгского медиамагната судят по обвинению в финансировании протестного движения и подрыве нацбезопасности.

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Гонконгский медиамагнат Джимми Лай отрицает свою вину на возобновившихся во вторник слушаниях по его делу. 76-летнему бизнесмену грозит пожизненное заключение, если суд признает его виновным в угрозе национальной безопасности и сговоре с иностранцами. Лай основал ныне закрытый таблоид Apple Daily, который часто критиковал Пекин и поддерживал масштабное протестное движение, охватившее Гонконг в 2019 году.

Его дело вызвало международный резонанс и рассматривается как испытание независимости местной судебной системы.