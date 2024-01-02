Войска РФ нанесли массированный удар по Киеву и Харькову

By Euronews

Десятки людей получили ранения. В Киеве ракеты попали в несколько многоквартирных домов.

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Утром 2 января российская армия нанесла массированный удар по Украине. Четыре человека погибли, 92 получили ранения, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, с 30 декабря российские войска "применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов", "абсолютное большинство" из которых направлено по гражданским объектам.

В Киеве одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Соломенском районе. Там погиб один человек, по меньшей мере 43 получили ранения, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным местных властей, снаряды попали в два многоэтажных жилых дома в Соломенском районе. В Печерском районе обломки ракеты упали на крышу девятиэтажного жилого дома, на еще один многоквартирный дом и один частный дом. В Деснянском районе упали обломки беспилотника, загорелся супермаркет. В Голосеевском районе обломки упали в парке, а в Оболонском — среди нежилой застройки и складов. В Подольском районе повреждены газопровод, объект гражданской инфраструктуры и водопровод, загорелись не менее шести автомобилей. Там также произошли пожары на складе, на рынке и в жилом доме.

Украинские СМИ сообщают, что пожар также произошел в автосалоне Tesla.

В результате удара по Харькову погибла женщина, еще как минимум 41 человек получил ранения, сообщили местные власти.

Как заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, основной удар пришелся на Шевченковский район. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и другая гражданская инфраструктура. Также загорелись автомобили.

Удары по Киеву и Харькову прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак: "Россияне снова били по гражданским, по жилым домам. За каждое зло придется отвечать".