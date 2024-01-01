Пляжи и нарядные небоскребы: Америка встретила 2024!

By Euronews

Америка приветствовала новый 2024-й в соответствии с традициями.

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Тысячи людей собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, чтобы отпраздновать наступление 2024 года под звуки 12-минутного салюта.

На побережье съехались отдыхающие со всей Бразилии и из-за рубежа. Многие, следуя бразильским традициям, были одеты в белое чтобы привлечь мир в новом году. В праздничных мероприятиях в Рио ожидалось участие 4 миллионов человек. Доминик Симпсон,25-летнняя американка, в восторге от праздника. "Я чувствую себя потрясающе, это мой первый раз в Рио, - говорит она. - Нельзя провести праздник лучше, чем здесь, на пляже".

А в Нью-Йорке эпицентром празднований традиционно остается Таймс-сквер: там десятки тысяч людей считали секунды до символичного спуск огромного светящегося "Шара времени" (вот уже больше ста лет в новый год он падает по флагштоку на верхушке одного из самых известных небоскребов мира).

На ликующую толпу в первые секунды 2024-го обрушилось более тонны конфетти... Время радости на фоне тяжести уходящего года и опасений за безопасность в будущем.