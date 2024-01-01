Европа салютует Новому году

By Euronews

Европейские столицы встретили 2024-й фейерверками и световыми шоу.

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Бой Биг-Бена ознаменовал для жителей Лондона наступление Нового года. За праздничным фейерверком на Темзе наблюдали тысячи людей. Темой светового перфоманса этого сезона стала идея инклюзивности.

По всей Европе люди встречали 2024 год у знаковых памятников и достопримечательностей. В Берлине яркие огни фейерверка озарили небо над Бранденбургскими воротами.

Большинство европейских столиц организовали запоминающиеся праздничные мероприятия: в Риме и Париже, Брюсселе и Амстердаме минувшей ночью небо разрывали разноцветные огни. Люди прощались с 2023-м - годом войн и новых вызовов.

Пока европейские столицы принимали эстафету празднования от южного полушария, в Америки лишь готовились к запуску праздничных шоу. Мир встретил 2024 год с оптимизмом, но без иллюзий.