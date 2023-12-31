Города и страны встречают Новый 2024 год

Окленд, Сидней, Гонконг и Пекин... Жители и гости мегаполисов уже проводили 2023-й и празднуют наступление Нового года.

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Мир встречает Новый 2024-й год. Одной из первых его отпраздновала Новая Зеландия - салютом и лазерным шоу у Скай-Тауэр в Окленде. Остриё 328-метровой радиобашни окрасилось в разные цвета, когда над самой её верхушкой взорвался фейерверк.

На огненное шоу у радиобашни в Окленде собралось около миллиона зрителей Hayden Woodward/New Zealand Herald

Как только часы пробили полночь в австралийском Сиднее, у моста Харбор-Бридж началось грандиозное световое представление, за которым, по оценкам властей, ежегодно наблюдают полмиллиарда человек по всему миру.

Новогодний фейерверк над Харбор-Бридж в Сиднее Mark Baker/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В этом году рекордное число полицейских было развёрнуто в городе для обеспечения безопасности свыше миллиона зрителей, собравшихся на набережной. Многие из них в ожидании праздника даже разбили палатки, заняв места в "зрительном зале" под открытым небом с утра воскресенья.

Жители и гости Пекина встречают Новый год Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Каскадом фейерверков проводили старый год жители и гости Гонконга. Музыкально-пиротехническое шоу длилось рекордные 12 минут и было самым масштабным и впечатляющим, говорят очевидцы.

Салют на башне "Тайбэй 101" в столице Тайваня ChiangYing-ying/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Обратный отсчёт, бой курантов и салют под восторженные крики зрителей - так Новый год 2024 год встретили и в столице Китая - Пекине.