Россия продолжит наносить масштабные удары по Украине - ISW

By Euronews

В Украине хоронят погибших. Жертвами российских авиаударов по украинским городам накануне стали около 30 человек. Эксперты Института изучения войны считают, что Россия продолжит наносить масштабные удары по Украине

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В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. Жертвами российских авиаударов по украинским городам накануне стали, по оценкам властей, около 30 человек. Это самая массированная атака с воздуха с начала войны. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.

По данным Воздушных сил Украины, Россия применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

"Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами"

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил Совбезу о последствиях массированной атаки России на Украину, отметив, что убивая "невинных людей в Украине и за ее пределами", РФ чувствует себя свободно.

"Вы только посмотрите на список целей, которые были так "смело" уничтожены Россией прошлой ночью, - сказал Кислица. - Родильное отделение, образовательные учреждения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, торговые и хранилища, а также паркинг.

Учитывая сообщения о попадании российской ракеты в воздушное пространство Польши во время российского удара, мы снова повторяем, что российский воздушный террор несет опасную угрозу не только Украине, но и соседним странам.

Единственный способ предотвратить его последствия - продолжать поддерживать Украину путем дальнейшего укрепления нашей обороноспособности.

И пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет свободно убивать невинных людей в Украине и за ее пределами".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил широкомасштабные атаки России на украинские города, гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Запад должны ждать в ближайшее время самых плохих новостей.

"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности. - Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причем независимо от того, будут ли в Вашингтоне и Брюсселе утверждены новые пакеты военной финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет, это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит".

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Россия не остановится и продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине, как это произошло 29 декабря.

"Россия, вероятно, намеренно накапливала разнообразные ракеты в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы создать более мощную ударную серию и применить уроки, полученные во время недавних разведывательных и зондирующих миссий, а именно использование дронов "Шахид" для обхода украинской системы ПВО, а также использование ракет для нанесения максимального ущерба намеченным целям", - говорится в отчете ISW.

Эксперты полагают, что Россия будет продолжать наносить широкомасштабные удары по Украине, пытаясь подорвать украинский моральный дух и способность Украины поддерживать свои военные усилия против России.

"Западные лидеры в основном рассматривают массированный российский удар как свидетельство того, что максималистские цели Путина в Украине остаются неизменными, - отмечают эксперты. - Это соответствует давней оценке ISW, согласно которой Путин искренне не заинтересован в прекращении огня или каком-либо урегулировании ситуации в Украине путем переговоров".