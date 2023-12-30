В Сербии проходят повторные выборы на фоне протестов

By Euronews

В Сербии на 35 участках проходит повторное голосование на парламентских и местных выборах. Оппозиция продолжает протесты против результатов первого голосования

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В Сербии в субботу проходит голосование на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда.

В связи с полученными жалобами на ход выборов 17 декабря Республиканская избирательная комиссия назначила повторное голосование на 35 избирательных участках (всего в стране их около 8,3 тысячи).

Это решение было принято на фоне протестов из-за сообщений о широко распространенных нарушениях в ходе первого голосования, по результатам которого правящие популисты были объявлены победителями.

Накануне в Белграде группа студентов университета начала 24-часовую блокаду одной из ключевых улиц сербской столицы. Они установили палатки, столы и стулья, принесли еду и одеяла и включили музыку в своем временном лагере, заявив, что останутся на месте до начала запланированного на субботу митинга.

"Я останусь здесь на всю ночь вместе с другими студентами, - говорит эта студентка. - Я думаю, что после всех этих блокад, которые мы будем продолжать, это к чему-то приведет. Я всегда стараюсь смотреть на вещи позитивно. Я оптимистично настроена на то, что нам удастся чего-то добиться. Но время покажет, получится что-то или нет".

Власти обвинили оппозицию в подстрекательстве к насилию "с целью свержения правительства по указанию из-за рубежа". Оппозиция это отрицает.

Москва выразила полную поддержку президенту Александру Вучичу в подавлении протестов и поддержали его заявления о том, что голосование на выборах было свободным и справедливым.