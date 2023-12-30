Ближний Восток: угроза неуправляемого конфликта

By Euronews

Обмен ударами через границу Ливана и Израиля создает угрозу неуправляемого конфликта с потенциально разрушительными последствиями для населения обеих стран, предупредил помощник генсека ООН

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Израильские военные опубликовали кадры, на которых, по их словам, показано уничтожение туннелей генерального штаба группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Кроме того ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из укрытий лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара.

Обмен ударами на границе Израиля и Ливана

Война между Израилем и ХАМАС уже привела к разрушению северной части сектора Газа, усиливаются опасения, что такая же участь постигнет и южную часть, поскольку Израиль расширяет воздушное и наземное наступление.

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хияри сообщил Совету Безопасности, что "в последние недели на Западном берегу были проведены самые интенсивные израильские операции со времен Второй интифады", и предупредил о риске распространения конфликта на регион.

По всему оккупированному Западному берегу, сказал Хияри, "сохраняются повышенная напряженность в отношениях между израильскими силами безопасности и палестинцами, интенсивное насилие и повсеместные ограничения на передвижение".

Чиновник также отметил, что с 7 октября "304 палестинца, включая 79 детей, были убиты на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим".

"Продолжающиеся ежедневные перестрелки через "синюю линию" представляют серьезную опасность для региональной стабильности, - подчеркнул Хияри. - Было несколько случаев нанесения ударов вглубь территорий Ливана и Израиля, что создает угрозу неуправляемого конфликта с потенциально разрушительными последствиями для населения обеих стран".

Беженцы стекаются в Рафах

По данным ООН, в последние дни десятки тысяч перемещенных палестинцев стекаются в и без того переполненный город Рафах на юге анклава. Он с трудом справляется с наплывом людей, которые бежали туда, спасаясь от усиленных израильских бомбардировок центральной части Газы и города Хан-Юниса.

Перемещенные лица прибывают на грузовиках, телегах или пешком, неся с собой скудные пожитки, которые им удалось спасти. Многие из них не находят места в уже переполненных убежищах.

Они вынуждены устанавливать палатки и временные убежища на пустырях и обочинах дорог. В четверг Организация Объединенных Наций сообщила, что за последние дни в Рафах прибыло около 100 000 человек.

Десятки погибших палестинцев

Накануне в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в городе Дейр аль-Балах поступили тела 40 человек, в том числе 28 женщин, погибших в результате израильских бомбардировок.

Среди погибших - жертвы обстрелов Магази, Нусейрата и Дейр-эль-Балаха.

С начала войны, по данным местных властей, погибло более 20 000 палестинцев, две трети из которых - женщины и дети.

Резкое обострение обстановки в регионе произошло 7 октября, когда около 1200 человек были убиты в ходе нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля. 240 человек были взяты в заложники.