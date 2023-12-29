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Барби или танк? Россияне выбирают между дорогим импортом и отечественными новинками

Ассортимент игрушек изменился.
Ассортимент игрушек изменился. Авторское право Pavel Golovkin/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews
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На Новый год дети ждут игрушек. Правда,с уходом ряда иностранных компаний вечные хиты - конструкторы "Лего" и куклы Барби - подорожали. Многие родители выбирают качественные игрушки российского производства. По опросам, россияне готовы в среднем потратить на новогодние подарки и досуг 220 евро.

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Что положить под елку детям? В России цены на импортные игрушки продолжают расти. В 2023 -м стоимость культовых кирпичиков "Лего" и кукол Барби как минимум удвоилась - после того, как компании-производители ушли из страны на  фоне войны в Украине.

 Купить игрушки любимых брендов можно по так называемым неофициальным каналам импорта. Но здесь нужно запастись и временем, и деньгами. Елена знает, что порадует ее сына. "Конечно, он выбирает "Лего", - говорит она. - Мы всячески пытаемся найти приемлемый вариант - с возможной доставкой очень не скоро, но по доступной цене".

Компании "Лего" и "Маттель" лидировали на рынке игрушек РФ до 2022 года, занимая совокупно долю в 43%. Освободившуюся нишу осваивают отечественные производители. Клиенты в целом довольны, но есть небольшие замечания. Молодой мужчина выбирает в магазине игрушку для мальчика. "Здорово, что наши стали активно производить, - констатирует он. - Но вот среди танков на полках есть "Абрамсы", "Леопарды", а нашего Т-34, на котором, кстати, воевал мой дедушка, к сожалению, нет".

Российские производители активно выпускают реплики полюбившихся импортных игрушек, а также развивают линейки традиционных персонажей и предметов - это и Чебурашки, и машины ГИБДД. По оценкам маркетологов, в рейтинге детских предпочтений, как и в предыдущие годы, лидируют конструкторы и мягкие игрушки, затем идут куклы-модели и настольные игры.

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