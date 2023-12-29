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Болгария и Румыния присоединяются к "воздушному и морскому Шенгену"

Болгария и Румыния договорились с ЕС о применении шенгенского законодательства на воздушных и морских границах.
Болгария и Румыния договорились с ЕС о применении шенгенского законодательства на воздушных и морских границах. Авторское право Valentina Petrova/AP2011
By Надежда Дрямина
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С марта 2024 года для путешествующих по морю и воздушным транспортом отменят паспортно-визовый контроль.

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Болгария и Румыния начинают процесс присоединения к Шенгену. Пока безвизовый режим коснётся только для пересекающих морские и воздушные границы . Он начнёт действовать с марта будущего года.

Также стало известно, что Австрия, выступавшая против этой инициативы, может смягчить вето

Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии:
"После 13 лет ожидания у нас наконец-то есть политическое соглашение. Вскоре оно будет реализовано на практике. Открытие воздушных и морских границ с марта 2024 года - это право, завоёванное после долгих переговоров".

Николай Денков, премьер-министр Болгарии:
"Эти переговоры будут проходить при существенной поддержке со стороны Еврокомиссии и усилиях по защите внешних границ ЕС с Турцией и Сербией, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов в Европу".

В Шенгенскую зону, наряду со Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, входят 23 из 27 стран-членов ЕС (не считая Болгарии и Румынии).

Австрия наложила вето на их вхождение в безвизовое пространство в конце 2022 года, при этом разрешив присоединиться к Шенгену Хорватии. с

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