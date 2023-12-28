Вашингтон выделил Киеву военную помощь на 250 млн долларов

By Euronews

США объявили о выделении Украине 250 миллионов долларов военной помощи - западные партнеры заявляют, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется

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США объявили о выделении 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Этот транш станет последним в уходящем году и будет доступен без нового голосования в Конгрессе.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Киеву будут переданы оружие и боеприпасы со складов Пентагона.

Представитель Госдепартамента сообщил, что США планируют предоставить Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, "компоненты систем ПВО", артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, более 15 млн патронов, "подрывные средства для устранения препятствий", запчасти и другое оборудование.

Блинкен также призвал Конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на выделение Украине пакета в 61 миллиард долларов.

Крайне важно, чтобы Конгресс действовал быстро, как можно скорее, в интересах нашей национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и свое будущее Энтони Блинкен госсекретарь США

Тем временем украинские власти активизируют усилия по наращиванию собственного оборонного производства.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что при нынешних темпах развития украинская оборонная промышленность может войти в десятку самых производительных и мощных оборонных отраслей мира. "Это наш истинный потенциал, - заверил Зеленский, - И Украина, несомненно, может стать донором глобальной безопасности, а также одним из самых влиятельных членов НАТО. Мы работаем над достижением этой цели".

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что оборонное производство ускоряется: "Мы работаем над тем, чтобы расти дальше. Что нас сдерживает для еще большего роста? Потребности Вооруженных Сил намного больше. Это дефицитные позиции взрывчатых веществ и порохов, которые дефицитны не только в Украине, но и в мире. Мы работаем над тем, чтобы начать их производство".

Ранее власти Дании решили выделить Украине пакет военной помощи более чем на миллиард долларов. Он рассчитан на 3 года и будет включать танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

Западные партнеры заявляют, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.