Вашингтон выделил Киеву военную помощь на 250 млн долларов

США объявили о выделении Украине 250 миллионов долларов военной помощи - западные партнеры заявляют, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется
США объявили о выделении 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Этот транш станет последним в уходящем году и будет доступен без нового голосования в Конгрессе.
Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Киеву будут переданы оружие и боеприпасы со складов Пентагона.
Представитель Госдепартамента сообщил, что США планируют предоставить Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, "компоненты систем ПВО", артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, более 15 млн патронов, "подрывные средства для устранения препятствий", запчасти и другое оборудование.
Блинкен также призвал Конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на выделение Украине пакета в 61 миллиард долларов.
Тем временем украинские власти активизируют усилия по наращиванию собственного оборонного производства.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что при нынешних темпах развития украинская оборонная промышленность может войти в десятку самых производительных и мощных оборонных отраслей мира. "Это наш истинный потенциал, - заверил Зеленский, - И Украина, несомненно, может стать донором глобальной безопасности, а также одним из самых влиятельных членов НАТО. Мы работаем над достижением этой цели".
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что оборонное производство ускоряется: "Мы работаем над тем, чтобы расти дальше. Что нас сдерживает для еще большего роста? Потребности Вооруженных Сил намного больше. Это дефицитные позиции взрывчатых веществ и порохов, которые дефицитны не только в Украине, но и в мире. Мы работаем над тем, чтобы начать их производство".
Ранее власти Дании решили выделить Украине пакет военной помощи более чем на миллиард долларов. Он рассчитан на 3 года и будет включать танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.
Западные партнеры заявляют, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.