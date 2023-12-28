Шакиру отлили в бронзе

By Euronews

В Колумбии установили памятник всемирно известной певице Шакире

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Памятник колумбийской певице Шакире установлен на набережной в ее родном городе Барранкилья.

Торжественная церемония прошла в присутствии родителей всемирно известной поп-звезды.

Скульптор Йино Маркес, создавший 6-метровую бронзовую Шакиру, запечатлел ее танцевальное движение из вышедшего в 2005 году клипа на песню Hips Don’t Lie ("Бедра не лгут").

Мэр города Хайме Пумарехо по случаю открытия статуи пожелал Шакире оставаться источником вдохновения для женщин и девушек всего Карибского региона.

"Я рада поделиться этим с моими родителями. Мне очень приятно поделиться этим с ними и особенно с мамой в ее день рождения", - написала Шакира в своей публикации в Instagram. Певица также призналась, что была тронута текстом посвящения на статуе.

Ранее колумбийская певица, которую в последнее время преследовали серьезные неприятности, рассказала, что когда-то поставила свою карьеру на паузу ради бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике, который ей изменял. По словам артистки, она хотела брать пример со своих родителей и провести с избранником всю жизнь. Поэтому согласилась на переезд в Испанию, где ей было тяжело работать.