"Европа потеряла одного из своих гигантов", "Он был провидцем, который сделал нашу Европу сильнее", - такими словами вспоминают европейские лидеры Жака Делора, скончавшегося 27 декабря в Париже на 99-м году жизни.

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"Он был провидцем, который сделал нашу Европу сильнее", - такими словами вспоминают бывшего председателя Еврокомиссии, скончавшегося накануне на 99 году жизни, европейские лидеры.

"Его работа сформировала целые поколения европейцев", - написала в соцсети Х главаЕврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Давайте чтить его наследие, постоянно обновляя нашу Европу".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррельпишет, что "Европа потеряла одного из своих гигантов, который определил судьбу ЕС благодаря силе своих убеждений".

Делор "добился огромных успехов", включая создание общего рынка и единой валюты, напоминает глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Президент Франции Эммануэль Макронназвал Делора "архитектором нашей Европы" и "борцом за человеческую справедливость". "Его преданность, идеалы и праведность всегда будут вдохновлять нас", - отметил французский президент.

"Он начал свою работу в Еврокомиссии с чисто экономической повестки, а затем потом наступил конец холодной войны, Европа стала расширяться, и его проект стал гораздо более политическим", - вспоминает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

"Он действительно является отцом внутреннего рынка. Это способ заставить работать то, что в конечном итоге стало сердцем Европы. Сегодня мы работаем над такими ценностями, как демократия, основные права и верховенство закона, но мы также объединяемся вокруг этой великой силы, которой является внутренний рынок", - подчеркнул еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Жак Делор возглавлял Еврокомиссию с 1985 по 1995 год, сыграв ключевую роль в создании единого европейского рынка, подписании Шенгенских соглашений, запуска программы студенческого обмена Erasmus и учреждении Экономического и валютного союзов.