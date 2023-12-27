Гражданские инструкторы обучают украинских военных управлять дронами

By Euronews

Украине, помимо необходимости наращивать производство БПЛА, нужно увеличивать и количество операторов. В Украине - более 20 учреждений, где обучают будущих специалистов.

РЕКЛАМА

Уккраинской армии для противостояния российским силам требуются беспилотники. Производители дронов обеспечивают лишь 10-15% общей потребности ВСУ. Помимо необходимости наращивать производство БПЛА, нужно увеличивать и количество операторов. В Украине - более 20 учреждений, где обучают будущих специалистов. В Харькове, в филиале киевской "Глобальной академии дронов" (часть проекта "Армия дронов") гражданские инструкторы учат военной воздушной разведке.

Сергей Гульчук, преподаватель:"Даже пожилые женщины приходят учиться и говорят: "Я хочу пойти, но меня не возьмут. Мне нужно быть полезной, поэтому я решила научиться воздушной разведке, может быть, тогда меня возьмут в Вооруженные Силы".

"Глобальная академия дронов" была основана в начале войны в Киеве, а ее харьковский филиал открылся два месяца назад. Первый курс длится 5 дней. Два дня посвящены теоретическим занятиям.

В будущем планируется открыть открыть курс по управлению FPV-дронами. Такие беспилотники оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота.