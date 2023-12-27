Война в Украине: 70% домов в Херсоне остались без электричества

By Euronews

Российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, где десятки людей ждали эвакуационного поезда. Затем последовал налет беспилотников на город.

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Вечером во вторник российская армия обстреляла железнодорожный вокзал в Херсоне, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В момент удара там находился эвакуационный поезд, его ждали около 140 человек, уточнил глава МВД Игорь Клименко. В результате погиб один человек.

За ударом последовал налет беспилотников, оставивший без электричества около 70% домов Херсона.

"Я видела, как его строили. Я родилась в Херсоне, я живу в Херсоне. Сердце разрывается, но теперь я еще больше убеждена, что Херсон выстоит. Именно после таких сильных, мощных ударов, после которых сразу хочется плакать, ты берешь себя в руки и точно знаешь, что мы выстоим. Мы все уберем, вставим окна. Думаю, вокзал и дальше будет функционировать", — говорит местная жительница Ольга Чупикова.

Другая мощная атака дронов-камикадзе пришлась на Одессу: по данным украинской генпрокуратуры, там погибли два человека, еще трое получили ранения.

Воздушные атаки произошли через сутки после того, как украинская ракета уничтожила российский десантный корабль "Новочеркасск" в порту Феодосии.