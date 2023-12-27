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Умер "кризисный менеджер Европы" Вольфганг Шойбле

В возрасте 81 года скончался Вольфганг Шойбле.
В возрасте 81 года скончался Вольфганг Шойбле. Авторское право Francois Mori/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Ветеран немецкой политики управлял финансами первой экономики ЕС во времена долгового кризиса, охватившего многие страны еврозоны. Шойбле также будут помнить за его роль в объединении Германии.

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На 82-м году жизни не стало Вольфганга Шойбле, который на протяжении нескольких десятилетий оставался центральной фигурой немецкой политики. 

Шойбле умер у себя дома во вторник вечером, сообщила его семья  информационному агентству dpa. 

Христианский демократ помогал вести переговоры об объединении Германии в 1990 году и настоял на переносе столицы из Бонна в Берлин. 

В конце 1990-х он стал лидером ХДС, позже, уже при Ангеле Меркель, ему доверили ключевые министерские портфели. В 2009 году, после четырёх лет во главе МВД он стал управлять финансами первой экономики ЕС. На этом посту он останется до 2017-го и примет на себя задачу по выводу Европы из долгового кризиса. С его именем прочно ассоциируется политика жёсткой экономии. 

Шойбле был прикован к инвалидному креслу после того, как на него было совершено покушение на предвыборном митинге в 1990 году, сразу после воссоединения страны.

С 2017 по 2021-й год он был председателем бундестага, по признанию Шойбле, для него это была "работа мечты".

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