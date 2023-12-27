Умер "кризисный менеджер Европы" Вольфганг Шойбле

By Euronews

Ветеран немецкой политики управлял финансами первой экономики ЕС во времена долгового кризиса, охватившего многие страны еврозоны. Шойбле также будут помнить за его роль в объединении Германии.

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На 82-м году жизни не стало Вольфганга Шойбле, который на протяжении нескольких десятилетий оставался центральной фигурой немецкой политики.

Шойбле умер у себя дома во вторник вечером, сообщила его семья информационному агентству dpa.

Христианский демократ помогал вести переговоры об объединении Германии в 1990 году и настоял на переносе столицы из Бонна в Берлин.

В конце 1990-х он стал лидером ХДС, позже, уже при Ангеле Меркель, ему доверили ключевые министерские портфели. В 2009 году, после четырёх лет во главе МВД он стал управлять финансами первой экономики ЕС. На этом посту он останется до 2017-го и примет на себя задачу по выводу Европы из долгового кризиса. С его именем прочно ассоциируется политика жёсткой экономии.

Шойбле был прикован к инвалидному креслу после того, как на него было совершено покушение на предвыборном митинге в 1990 году, сразу после воссоединения страны.

С 2017 по 2021-й год он был председателем бундестага, по признанию Шойбле, для него это была "работа мечты".