На первой конференции по вопросам глобального рынка труда в Саудовской Аравии были обсуждены изменения в трудовых законодательствах, стандартах и политике.

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В этом выпуске программы Spotlight мы посетили Конференцию по вопросам глобального рынка труда (GLMC) в Эр-Рияде — платформу для разработки инновационных решений основных проблем, которые стоят перед рынками труда сегодня.

На конференции обсуждалось, как можно лучше понимать тенденции на рынке труда и изменения в трудовых законодательствах. В ходе нее также рассматривались стандарты, программы и принимаемые меры, которые обеспечат соответствие трудовых ресурсов и рабочих мест требованиям завтрашнего дня.

Были проведены обсуждения о том, как новые технологии влияют на глобальные рынки труда и рабочую силу. Среди обсуждаемых тем был искусственный интеллект и возможность избежания парадокса производительности, когда инновационные технологии не приносят ожидаемой отдачи, а также способы преодоления глобального дефицита навыков и компетенций, усиливаемого искусственным интеллектом.

Демографическая ситуация на рынке труда также была в центре внимания. Участники обсудили, как привлекать к работе новое поколение и пожилых работников и удерживать их на рабочих местах.