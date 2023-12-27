Экстрим, панды и экоустойчивость: лучшие моменты программы Qatar 365 за 2023 год

Подборка лучших моментов 2023 года от Qatar 365: знакомство с такими экстремальными видами спорта, как велогонки по песчаным дюнам и смешанные единоборства, наблюдение за восстановлением экспонатов в музее Катара и незабываемые моменты общения с гигантскими пандами из Китая и дикими ориксами.

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Команда Qatar 365 подготовила для вас подборку лучших моментов 2023 года.

В Катаре любовь к спорту продолжается и после того, как отзвучал последний свисток на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Лайла Хумайра и Аадель Халим отправились на улицы Дохи, чтобы осветить различные мероприятия.

В ходе Открытого чемпионата Катара Аадель встретился с теннисистом мирового уровня Мубарака Аль-Найми из Катара. А Лайла познакомилась с традиционным искусством тхэквондо и даже потренировалась в нанесении ударов.

Аадель также побеседовал с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и стал одним из немногих приглашенных на мастер-класс по смешанным единоборствам (MMA). Лайла же комментировала очень сложную велогонку на выносливость в песчаных дюнах пустыни и поддержала ее отважных участников.

2023 год принес много приятных моментов, и с Qatar 365 мы смогли полюбоваться чудесами природы. Аадель посчастливилось увидеть диких аравийских ориксов. Это животное-символ Катара не так давно находилось на грани вымирания. Лайла смогла поближе познакомиться с Сухаилом и Турайей, двумя гигантскими пандами, их подарил Катару Китай.

Qatar 365 представилась особая возможность попасть в закулисье Музея исламского искусства и посмотреть, как восстанавливают древние артефакты перед их показом публике в галереях.

Мы также познакомились с миром катарской субкультуры, когда Аадель посетил уникальное мероприятие под названием Geekend. Слет, проходящий раз в два года, позволяет геймерам, любителям аниме и косплеерам собраться вместе и оторваться по полной.