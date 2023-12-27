Удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев на Западном берегу Иордана

By Euronews

Израильская армия провела рейд в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана. Есть погибшие. ЦАХАЛ расширяет операцию в центре сектора Газа.

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По меньшей мере шесть палестинцев убиты в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявило палестинское министерство здравоохранения. По его данным, группу людей поразил израильский беспилотник.

С начала войны между Израилем и ХАМАС на Западном берегу Иордана погибло более 300 палестинцев, в основном, в результате столкновений с израильскими силами во время рейдов и протестов.

Премьер-министр Государства Палестина Мохаммед Штайе обвинил Израиль в "чудовищных убийствах".

Мухаммед Штайе, премьер-министр Государства Палестина:"Израиль не одержит победу над волей палестинского народа к достижению свободы, независимости и государственности, и ежедневные чудовищные убийства являются признаком поражения. Это государство (Израиль) сейчас в руинах, и те, кто спешил поддержать его в начале событий, теперь стыдятся этого и отказываются от своей поддержки".

Тем временем Израиль заявил о расширении наземного наступления на лагеря палестинских беженцев в центре сектора Газа и предупредил, что война с ХАМАС продлится несколько месяцев.

ЦАХАЛ обнародовал кадры операции элитных израильских подразделений в анклаве. Сообщается, что военные сражаются с боевиками ХАМАС в Хан-Юнисе и разрушают инфраструктуру террористической группировки.

В Армии обороны Израиля также заявили о нанесении авиаударов по военным объектам "Хезболлах" и районам в Ливане, откуда ранее производились обстрелы израильской территории.

Война Израиля с ХАМАС началась седьмого октября, после нападения группировки на еврейское государство. Тогда погибли более 1200 человек. Порядка 250 были захвачены в плен. За время операции ЦАХАЛ в секторе Газа, заявляет подконтрольный ХАМАС минздрав, убиты более 21 тысячи человек.