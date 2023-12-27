В Нидерландах и Германии - наводнения, Норвегия - во власти внетропического циклона

By Euronews

В преддверии новогодних праздников на страны Северной Европы обрушились проливные дожди и снегопады.

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Северная Европа во власти стихии. В восточной части Нидерландов на фоне сильных дождей поднялся уровень воды в Рейне. Затоплены несколько районов, в том числе сельскохозяйственные угодья. Ситуация, предупреждают синоптики, может ухудшиться. Фермеры опасаются, что плохие погодные условия могут негативно повлиять на урожай картофеля и сахарной свеклы.

Проливные дожди обрушились и на соседнюю Германию. Ситуация в затопленных районах на севере страны остается напряженной, хотя метеорологи говорят, что самое худшее уже позади. В ряде регионов были эвакуированы сотни людей. Недалеко от Бремена вышла из берегов река Везер. Ее ширина в некоторых местах достигла километра. На окраине города затоплены дома и фермы.

По своему непогода испытывает на прочность Норвегию. Здесь неблагоприятная ситуация сложилась из-за замерзших, скользких дорог. Власти сообщают о большом количестве ДТП, в которых пострадали люди. По прогнозам внетропический циклон продолжает двигаться на восток через Северное море, и достигнет южной Скандинавии в воскресенье утром.