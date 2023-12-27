В Белграде больше недели продолжаются протесты против итогов выборов

By Euronews

Оппозиционеры утверждают, что результаты парламентских и местных выборов, на которых вновь победила партия власти Александра Вучича, были сфальсифицированы.

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Несколько сотен протестующих собрались в среду у здания Белградского университета, чтобы потребовать от властей раскрыть списки избирателей, проголосовавших на выборах 17 декабря.

Сербская оппозиция выходит на акции протеста уже полторы недели: активисты утверждают, что результаты выборов, на которых вновь победила партия власти Александра Вучича, были сфальсифицированы. Они призывают их аннулировать и провести повторное голосование.

Оппозиционеров особенно возмутили результаты выборов в Белграде. Они считают, что правящая Сербская прогрессивная партия массово завезла в столицу избирателей из провинции, подкупив их, а также занималась вбросами бюллетеней.

На прошлой неделе альянс "Сербия против насилия" призвал ЕС расследовать ситуацию.

Президент Сербии Александр Вучич назвал претензии оппозиции "вздором и ложью".