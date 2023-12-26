Война в Украине: "Новочеркасск" уничтожен, ВСУ - в северной части Марьинки

By Euronews

Российский большой десантный корабль "Новочеркасск", дислоцированный в оккупированном Крыму, полностью уничтожен. Об этом говорят эксперты и Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушные силы ВСУ, эксперты и некоторые российские военкоры заявляют о полном уничтожении большого десантного корабля "Новочеркасск", дислоцированного в оккупированном Крыму.

Ранее минобороны РФ признало факт атаки, но утверждало, что корабль получил повреждения. Судьба экипажа остается неизвестной. Оккупационные власти говорят об одном погибшем гражданском.

Во вторник ВСУ прокомментировали заявления России о полном захвате Марьинки. Главнокомандующий ВСУ сказал, что украинские войска находятся в северной части города.

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ:"По состоянию на сегодняшний день наши войска находятся в северной его части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует".

Двадцать шестого декабря в городе Ирпень прошли похороны погибшего под Марьинкой украинского солдата Юрия Антоненко. Проститься с ним пришли родственники и друзья. На церемонии присутствовал мэр Ирпеня Александр Маркушин. Он сообщил, что похороны в городе проходят три-четыре раза в неделю.