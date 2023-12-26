Парижские бездомные: без ночлега в праздники

Волонтеры и гуманитарные организации в состоянии устроить на ночлег не более 40% нуждающихся с парижских улиц.

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Для этих 50 семей мигрантов в Париже рождественский вечер не отличался от будней: с наступлением темноты они собираются перед зданием мэрии. Взрослые и дети ищут место для ночлега при поддержке неправительственной организации Utopia 56.

Айша приехала Францию из Мали в 2022 году, но ее жизнь там не устроена и сегодня.

"Здесь много семей, которые спят на улице. Я тоже без крыши над головой, сплю где придется - в метро, например, но и там небезопасно из-за хулиганов. Это сложно, у нас нет другого выхода, нет решения", - рассказывает женщина, повернувшись к камере спиной.

Организации удается разместить от 20 до 40% нуждающихся на одну-две ночи. Предпочтения отдают матерям с малышами, в основном они - выходцы из таких стран, как Буркина-Фасо, Кот-д`Ивуар, Сенегал или Мали. Каждый день волонтеры Utopia 56 раздают им самое необходимое.

Через семь месяцев в столице Франции примут Олимпиаду, и что будет с парижскими бездомными в это время, пока неясно.