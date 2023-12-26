В Газе растет число ампутантов, врачи не могут лечить людей иначе

В условиях войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа врачи все чаще выбирают ампутацию вместо консервативного лечения, на которое у больниц нет средств.

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Ампутация как способ спасти жизнь и одновременно - символ невозможности оказать сохраняющее органы лечение: по данным ВОЗ, на этом витке военного конфликта между Израилем и ХАМАС вопрос об ампутации коснулся многих из 50 с лишним тысяч раненых палестинцев.

В больнице города Дейр-эль-Балах десятки людей находятся на разных стадиях восстановления. Шайма Набахин лишилась ноги во время израильского авиаудара. "Для меня все изменилось, - признается она. - Из здорового человека, который мог контролировать все аспекты своей жизни, я превратилась в нуждающегося в помощи - даже, чтобы лечь спать".

Ее соседка по больнице Наваль Джабер лишилась обеих ног. "Ранение изменило, парализовало мою жизнь, украло ее, - со слезами на глазах признается она. - Я мечтаю ходить или хотя бы стоять, а не могу. Я хочу помочь своим детям, но тоже не могу".

Медицинские эксперты считают, что многие пациенты могли бы избежать ампутации и лечиться консервативно, но для этого в анклаве нет условий. В контексте войны некоторые больницы закрыты, другие - переполнены и испытывают дефицит медикаментов и персонала.