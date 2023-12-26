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Во Франции убита женщина и четверо ее детей: задержан супруг и отец погибших

Французская полиция, иллюстрационное фото
Французская полиция, иллюстрационное фото Авторское право Thibault Camus/Copyright 2016 The AP. All rights reserved.
By Глеб Шатуновский
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Трагедия произошла вечером 25 декабря городке Мо. Предполагаемого убийцу задержали на следующий день в соседнем департаменте

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Французская полиция заявила во вторник, что задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены и четырех детей в возрасте от 9 месяцев до 10 лет. 

Трагедия произошла вечером 25 декабря в городке Мо, в департаменте Сена и Марна. Тревогу подняли родственники и соседи жертв. Одна из соседок заявила, что решила позвонить в полицию, когда увидела следы крови на полу и ручке двери. 

Поиски предполагаемого преступника продолжались всю ночь и утро вторника, пока он не был задержан соседнем департаменте Сена Сен-Дени. Сообщается, что в 2019 года он уже ранил свою жену ножом, однако тогда уголовное дело открыто не было. Известно также, что с 2017 года он находится под наблюдением врачей из-за депрессии и психических расстройств.

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