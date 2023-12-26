"Враждебные" и "неконструктивные" : Ирак осудил удары США

Власти Ирака подвергли критике удары, нанесенные ВС США по позициям "Катаиб Хезболла" на иракской территории. Пентагон назвал их симметричным ответом.

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"Нарушение суверенитета страны", "враждебность", "неконструктивность" - так оценил премьер Ирака Мухаммед ас-Судани произведенные американскими ВС удары по объектам на иракской территории. Речь идет о предпринятой во вторник утром атаке по трем позициям группировки "Катаиб Хезбола".

По сообщениям Багдада, в результате ударов погиб один военнослужащий и ранены около 20 человек, включая гражданских лиц. В Минобороны США сообщили, что удары произведены по указанию президента Джо Байдена в ответ на нападения на американских военных в регионе. В Пентагоне уточняют: c 17 октября контингент США в Сирии и Ираке подвергался атакам 66 раз, в результате ранены десятки американских военнослужащих. На сирийской территории находятся около 900 американских солдат, в Ираке — 2,5 тысячи.