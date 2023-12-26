Хуситы "закрыли" судоходство в Красном море

By Euronews

Судоходство в Красном море стало крайне опасным из-за нападений хуситов. Эксперты рассказывают чем это может обернуться для потребителей.

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Кризис в Красном море щадит потребителей – по крайней мере, на данный момент. Рост цен, вызванный нападениями на торговые суда, остается ограниченным. Но время доставки увеличивается, особенно для мебели и автомобилей.

Гай Платтен, генсекретарь Международной палаты судоходства:"Ряд крупных компаний, в частности контейнерные линии, сейчас приняли решение перенаправить свои суда подальше от Красного моря. Вместо этого они будут ходить вокруг южного побережья Южной Африки, мыса Доброй Надежды, что добавляет около 9000 км в пути и от 6 до 14 дней, в зависимости от типа судна. Это приведет к перебоям и задержкам в доставке грузов и, возможно, повлияет на цены в будущем".

Трафик через Красное море составляет порядка 12 процентов мировых морских перевозок. Через этот важнейший маршрут ежегодно проходят товары на сумму более триллиона долларов.

Крис Дойл, директор Совета по арабо-британскому взаимопониманию:"У хуситов есть возможность реально угрожать судам, поскольку южная часть Красного моря соединяется через Баб-эль-Мандебский пролив. Он находится между Йеменом и Джибути. Его ширина составляет всего 18-20 миль. Очень узкое место".

Йеменские хуситы, которым помогает Иран, заявили о своей поддержке группировки ХАМАС и начали наносить удары по судам, которые по их мнению связаны с Израилем. Они атаковали десятки кораблей в Красном море. Оперативная группа под руководством США направила военные корабли в регион для восстановления безопасности. Но остановить нападения будет нелегко.

Крис Дойл, директор Совета по арабо-британскому взаимопониманию:"Хуситы заявили, что будут нападать на суда до тех пор, пока продолжаются израильские атаки на сектор Газа. Все это - отражение глубокого гнева по поводу огромного количества разрушений и потерь среди гражданского населения в секторе Газа, из-за израильских бомбардировок. У США и их союзников есть несколько вариантов. Они могут быть очень агрессивными. Они могут решить нейтрализовать некоторые позиции повстанцев, но поразить определенные цели на холмах Йемена - задача не из легких. Хуситы смогли направить ракеты в Саудовскую Аравию, чтобы поразить саудовские цели, включая нефтяную инфраструктуру, а также в ОАЭ. У них есть ракеты, способные преодолевать расстояние более 1600 километров. Это очень опасно, это масштабная эскалация. Но бездействие может быть столь же проблематичным".

Между тем, увеличение расхода топлива, вызванное более длительными рейсами судов, уже оказывает воздействие на окружающую среду.

Гокчай Балч, доцент кафедры логистики и снабжения, Университет Брэдфорда:"Есть цена, которую без сомнений придется заплатить. Речь идет об экологии нашей планеты. Дополнительные выбросы углекислого газа составят от 25% до 30%, даже до 35 %, что не так уж и мало. Особенно, если учесть, что судоходная отрасль отвечает за 3 % всех выбросов в мире. Это огромная цифра".