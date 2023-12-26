Европа: новогодние праздники на фоне повышенных мер безопасности

By Euronews

В Австрии, Германии и Италии из-за угрозы нападений исламистов действуют повышенные меры безопасности.

РЕКЛАМА

В Италии и Ватикане на время рождественских и новогодних праздников усилены меры безопасности. Власти заявили, что предприняли эти шаги в связи с существующей террористической угрозой, а также риском акций экоактивистов.

На площади Святого Петра в Ватикане, во время обращения папы римского к верующим, присутствовало большое количество полицейских.

Меры предосторожности на время рождественских каникул также приняты в Германии и Австрии. Правоохранительные органы усилили охрану церквей и рождественских рынков.

Кристоф Шёнборн, архиепископ Вены:"В то время, когда родился Иисус, тоже было не очень спокойно. Так что в этом нет ничего нового. Что хорошо, так это то, что наша полиция настолько бдительно и внимательно следит за происходящим. Я чувствую себя в полной безопасности. Но вам действительно нужно быть осторожными".

Ранее немецкие СМИ сообщали, что службы безопасности Австрии, Германии и Испании получили информацию о том, что исламисты планировали нападения во время рождественских и новогодних праздников.