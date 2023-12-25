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Самолет, задержанный на три дня близ Парижа, вылетел в Индию

Задержанный самолет в аэропорту Ватри
Задержанный самолет в аэропорту Ватри Авторское право AP
By Euronews Digital
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Самолет, на борту которого находились 303 гражданина Индии, был задержан после анонимного сообщения, в котором утверждалось, что на его борту находятся "жертвы торговцев людьми".

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Самолет румынской компании Legend Airlines, задержанный на три дня в аэропорту Ватри близ Парижа из-за подозрений в перевозке нелегальных мигрантов, вылетел в понедельник в Бомбей. 

Из 303 индийских граждан, находившихся на его борту, в обратный путь отправились 276 человек. 25 человек подали заявление об убежище, суд должен их рассмотреть в кратчайшие сроки. Еще двоих человек подозревали в организации перевозок нелегалов, однако по итогам судебных слушаний обвинения с них были сняты. 

Самолет летел из ОАЭ в Никарагуа и в Ватри должен был сделать лишь короткую остановку для дозаправки. Он был задержан после анонимного сообщения, в котором утверждалось, что на борту самолета находятся "жертвы торговцев людьми".

Часть пассажиров выразила неудовольствие тем, что их вынудили отправиться в Индию, а не дали возможность продолжить путь в Никарагуа. Следствие считает, что по крайней мере часть пассажиров планировала попасть в Никарагуа, чтобы оттуда попытаться нелегально проникнуть в США и Канаду.

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