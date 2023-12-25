Рождество: папа римский Франциск призвал прекратить войны

By Euronews

Вифлеем празднует рождество без паломников. Украина отмечает праздник вместе с большинством других европейских стран. Папа Франциск призвал прекратить войны.

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Папа римский Франциск в своем рождественском послании выразил сожаление по поводу отчаянной гуманитарной ситуации в Газе. Понтифик призвал к освобождению заложников и прекращению войн как на палестинской территории, так и в других местах. "Война - это бесцельный путь, поражение без победителя, безумие без оправданий", - сказал глава римско-католической церкви.

В Вифлееме, где по преданию родился Иисус, в понедельник утром отслужили мессу в церкви Рождества Христова. В этом году христианские паломники не смогли посетить город на Западном берегу реки Иордан. Вифлеем фактически изолирован с 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль. Муниципалитет Вифлеема отменил все парады и детские мероприятия, оставив только религиозные церемонии.

Президент Германии Франк Вальтер Штанмайер в своем рождественском послании предостерег сограждан от потери веры в демократию и призвал сплотиться перед лицом тех вызовов и угроз, которые существуют в мире и вокруг страны. Он упомянул о войнах в Украине и на Ближнем Востоке.

В Украине теперь также празднуют Рождество 25 декабря. Весной уходящего года Православная церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь. Празднование Рождества по западному календарю рассматривают как стремление Украины еще больше приблизиться к Европе.