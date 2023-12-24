Сильный фён принес тепло на север Италии

By euronews

Температура в Милане и Турине поднялась до 20 градусов С

РЕКЛАМА

Порывы ветра, обрушившиеся на северо-запад Италии со вчерашнего дня, вызвали серьезные разрушения, особенно в провинции Турин. В Сакра-ди-Сан-Микеле порывы ветра достигали 215 км/ч, а во многих районах превышали 150 км/ч.

В Ивреа и окрестностях повалены деревья и сорваны крыши. Ветер срывает крыши с домов и ферм. Пожарные патрули с прошлой ночи не прекращали работу. Сообщения о поваленных деревьях поступают также из Бьеллы и окрестностей.

Теплый ветер фён (Föhn), пришедший из-за Альп (или Favonio, как называют этот феномен итльянцы), привел к повышению температуры на севере Италии. В регионе между Турином и Миланом она превысила 20 градусов. Чрезвычайная ситуация сохранится как минимум в течение всего дня.