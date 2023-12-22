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Ночная атака на Киев, пострадала многоэтажка

Многие в Украине отметят Рождество 25 декабря.
Многие в Украине отметят Рождество 25 декабря. Авторское право Evgeniy Maloletka/AP.
By Euronews
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В ночь на пятницу российский дрон врезался в многоэтажный дом в Киеве. Разрушена квартира известного телеведущего.

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В Киеве  - новые разрушения в жилом секторе. В  ночь на пятницу российский  беспилотник попал в многоэтажку в Соломенском районе. Уточняется, что дрон уничтожил квартиру одного из ведущих "Украинского телемарафона" Андрея Ковальского.  Ни он, ни его  семья не пострадали, всего же в доме ранены двое. 

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не может "позволить России победить" в Украине. "Иначе что ждет нас, европейцев, завтра? Поэтому мы будем продолжать помогать украинцам. То, что мы делаем, дорого обходится, но имеет решающее значение для нашей будущей безопасности", - отметил французский лидер.

Тем временем опросы показали, что в нынешнем оду подавляющее большинство украинцев собираются праздновать Рождество по новоюлианскому  календарю, то есть 25 декабря. Страна перешла на него  в сентябре, теперь часть христианских праздников здесь будут отмечать в другие даты.

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