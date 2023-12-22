EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Ждите в гости! Санта отправляется в путь

Санта отправится в путь в субботу вечером.
Санта отправится в путь в субботу вечером. Авторское право Laura Haapamaki/AP
By Екатерина Гусева
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

До праздников остается все меньше времени, и главный волшебник планеты, Санта-Клаус, готовится к ежегодному турне, чтобы успеть развезти подарки детям.

РЕКЛАМА

Санта-Клаус вот-вот отправится в путь: вечером 23 декабря самый долгожданный гость детей покинет свою штаб-квартиру в Лапландии, чтобы лично доставить подарки в разные уголки планеты. Маршрут Санты планируется заранее - с опорой на важнейшую для него информацию о поведении каждого ребенка в уходящем году.

Санта объезжает планету на быстром и экологичном транспорте - в оленьей упряжке (в самой Финляндии, кстати, Санту зовут Йоулупукки, или "рождественский козел.") Отследить передвижение волшебника и его помощников можно в приложении Santa Tracker.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Санта-Клаус готовится к Рождеству

МВД Финляндии: "Ситуация на восточной границе представляет угрозу национальной безопасности"

Финляндия откроет границу с РФ частично

Хельсинки Финляндия Рождество