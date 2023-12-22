By Euronews

Власти Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство" в ходе масштабной операции, которая проводилась по всей стране.

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Турецкие власти задержали 304 человека, подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство", в ходе операции в 32 провинциях страны, сообщил в пятницу министр внутренних дел Али Ерликая.

Большинство подозреваемых были задержаны в трёх крупнейших городах Турции - Анкаре, Стамбуле и Измире.

Власти Турции активизировали борьбу с группировкой "Исламское государство" и курдскими боевиками после взрыва 1 октября бомбы возле Главного управления безопасности МВД в Анкаре.