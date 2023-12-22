EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Испания тянет счастливые билеты

Дети поют счастливые номера.
Дети поют счастливые номера. Авторское право Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Екатерина Гусева
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В Мадриде проходит традиционный розыгрыш рождественской лотереи El Gordo.

РЕКЛАМА

Испания играет в El Gordo - эта рождественская  лотерея  входит в число старейших, крупнейших и известнейших в мире. El Gordo уже 200 лет, и главное - строго соблюсти традиции. Церемония  разворачивается на сцене мадридского  Teatro Real,  а выигрышные номера озвучивают дети из школы San Ildefonso.

В игре участвуют миллионы испанцев, скупившие билеты в качестве рождественских подарков. Общий призовой фонд гослотери -  2,59 миллиарда евро, он делится на сотни денежных призов в диапазоне от 20  до 400 тысяч евро.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Испания: трубочисты идут в ногу со временем

Водный кризис: можно ли спасти болота нацпарка Доньяна?

Telefónica сократит в Испании треть работников

Испания Рождество Азартные игры лотерея Игры