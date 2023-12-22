Испания тянет счастливые билеты

В Мадриде проходит традиционный розыгрыш рождественской лотереи El Gordo.

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Испания играет в El Gordo - эта рождественская лотерея входит в число старейших, крупнейших и известнейших в мире. El Gordo уже 200 лет, и главное - строго соблюсти традиции. Церемония разворачивается на сцене мадридского Teatro Real, а выигрышные номера озвучивают дети из школы San Ildefonso.

В игре участвуют миллионы испанцев, скупившие билеты в качестве рождественских подарков. Общий призовой фонд гослотери - 2,59 миллиарда евро, он делится на сотни денежных призов в диапазоне от 20 до 400 тысяч евро.