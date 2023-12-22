ХАМАС требует от Израиля полного прекращения огня в Газе

ХАМАС отказывается вести переговоры об освобождении израильских заложников до полного прекращения огня . Совбез ООн вновь отложил голосование по резолюции о Газе.

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"Никаких дальнейших переговоров об освобождении израильских заложников до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа", - так заявили в четверг представители ХАМАС. Ранее сообщалось, что ХАМАС отказался от предложения Израиля о семидневном перемирии для обмена пленниками, как это было в начале ноября, и требует полного прекращения огня.

Нет продвижения и со стороны ООН. В четверг снова было отложено голосование по проекту резолюции о прекращении огня в Газе, хотя на этот раз США дали понять, что "могут поддержать её".

"Я не буду говорить, как я буду голосовать, но если резолюция будет предложена в том виде, в каком она есть — мы сможем её поддержать. Линда Томас-Гринфилд посол США в ООН

Дипломаты не делятся подробностями изменений, которые позволили Вашингтону сделать такое заявление, но некоторые СМИ утверждают, что призыв к немедленному прекращению боевых действий был снят, и теперь документ призывает к "срочным шагам по немедленному разрешению помощи в Газе и созданию условий для прекращения боевых действий". По мнению репортера AlJazeerea, сейчас доволен Вашингтон, а палестинские и российские дипломаты - нет, возможно, поэтому голосование в очередной раз было отложено, несмотря на оптимистическое заявление представителя США.

Что касается гуманитарной ситуации, Израиль заявил,что может разрешить въезд на палестинские территории 300 или даже 400 грузовиков в день, но из-за недостаточно эффективной координации ООН их проезжает не боле 125.

Этот спор продолжается уже несколько недель; в ООН говорят, что невозможно должным образом координировать поставки под постоянными бомбардировками. При этом около 570 тыс. жителей Газы - каждый четвёртый - сейчас голодают.

Тем временем Изриаль продолжает боевые действия в Газе. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что за последний месяц, после недели перемирия, убиты около 2000 палестинских боевиков.

По данным палестинских источников общее число погибших, в том числе женщин и детей, превысило 20 тысяч человек.

Прдолжаются и операции ЦАХАЛ и на Западном берегу Иордана. В четверг вечером израильские войска были замечены в Рамаллахе.