Таиланд вернул Индонезии трёх орангутанов

Похищенные торговцами и вывезенные в Таиланд орангутаны возвращены Индонезии. Они вернутся на родной остров Суматру.

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Три суматранских орангутана, завезённых в Таиланд из Индонезии, были возвращены домой в рамках совместных усилий стран по борьбе с незаконной торговлей дикими животными.

Thailand sends 3 orangutans rescued from illicit wildlife trade back to Indonesia https://t.co/pg7qCcaPsy — KTAL NBC 6 News (@NBC6News) December 21, 2023

В 2016 году Нобите и Шизуке было всего несколько месяцев, когда их нашли во время спецоперации в Бангкоке. На контрабандистов вышли, ответив на их объявление в интернете. Животных продавали за 20 тысяч долларов.

Брайан, еще один самец орангутанга, был спасен от торговцев в 2019 году.

Животных сначала отправят в реабилитационный центр на индонезийском острове Суматре, а затем выпустят в естественную среду обитания.