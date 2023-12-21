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Таиланд вернул Индонезии трёх орангутанов

Суматранские орангутансы в сафари-парке и зоопарке в Джанто, провинция Ачех, 10 октября 2021 года.
Суматранские орангутансы в сафари-парке и зоопарке в Джанто, провинция Ачех, 10 октября 2021 года. Авторское право CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
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Похищенные торговцами и вывезенные в Таиланд орангутаны возвращены Индонезии. Они вернутся на родной остров Суматру.

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Три суматранских орангутана, завезённых в Таиланд из Индонезии, были возвращены домой в рамках совместных усилий стран по борьбе с незаконной торговлей дикими животными. 

В 2016 году Нобите и Шизуке было всего несколько месяцев, когда их нашли во время спецоперации в Бангкоке. На контрабандистов вышли, ответив на их объявление в интернете. Животных продавали за 20 тысяч долларов. 

Брайан, еще один самец орангутанга, был спасен от торговцев в 2019 году.

Животных сначала отправят в реабилитационный центр на индонезийском острове Суматре, а затем выпустят в естественную среду обитания.

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