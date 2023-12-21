Продано более 50 миллионов экземляров PlayStation 5

By Euronews

Японский гигант индустрии развлечений Sony объявил, что преодолел рубеж в 50 миллионов проданных экземляров своей консоли PlayStation 5, через три года после её дебюта.

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Японский гигант индустрии развлечений Sony объявил, что преодолел рубеж в 50 миллионов проданных экземляров своей консоли PlayStation 5, через три года после её дебюта. Это подтверждает значительное ускорение продаж, которые долгое время сдерживались нехваткой, отмечают аналитики.

Продажи, в частности, были поддержаны выпусками успешных игр, таких как "Человек-паук Marvel 2", который был продан тиражом более 2,5 миллионов копий всего за 24 часа после его выпуска в конце октября, а также ролевой игрой "Baldur's Gate 3".

Производство и поставки игровой приставки, выпущенной в ноябре 2020 года в разгар пандемии Covid-19, долгое время сдерживались нехваткой полупроводников и глобальными сбоями в цепочках поставок, связанными с мерами по охране здоровья, принятыми во многих странах.

Мы рады отметить, что впервые с момента запуска PS5 у нас есть полный запас консолей на праздничные дни, что позволяет всем, кто этого хочет, приобрести их Джим Райан президент подразделения видеоигр Sony

Рубеж в 50 млн был достигнут последней приставкой Sony через 161 неделю после ее запуска, что всего на одну больше, чем потребовалось выпущенной в 2013 году PlayStation 4, согласно данным Financial Times.

"Sony умело воспользовалась импульсом успеха PS4, чтобы вывести PS5 на рынок, - считает аналитик Серкан Тото из Kantan Games, добавляя, что "Sony, возможно, сможет превзойти невероятные продажи PS4".

По данным специализированного сайта VGChartz, PlayStation 4 была продана за весь свой жизненный цикл тиражом более 117 миллионов копий. Из всех брендов самой продаваемой консолью остается PlayStation 2 с более чем 158 миллионами единиц.